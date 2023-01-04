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    Pele son yolculuğuna uğurlandı

    82 yaşında yaşamını yitiren Brezilyalı futbol efsanesi Pele, Vila Belmiro Stadyumu'nda düzenlenen tören sonrası kendisi için özel tasarlanan kabre defnedildi.
    • 04.01.2023 - 01:34
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    Pele son yolculuğuna uğurlandı

    Bir süredir kolon kanseri sebebiyle tedavi gören ve 29 Aralık’ta hayatını kaybeden efsane futbolcu Edson Arantes do Nascimento (Pele), son yolculuğuna uğurlandı.

    19 yıl formasını giydiği Santos kulübüne ait stadyumunda, Pele’nin naaşı halkın ziyareti için 24 saat açık kaldı.

    Cenazesi annesinin evine götürüldü

    Efsane futbolcunun sevenleri stadyuma akın ederken, bu akşam itfaiye aracının üzerine konulan Pele’nin cenazesi ilk olarak annesinin evine götürüldü.

    Pele, Santos kentinde Memorial Necropole Ecumenica Mezarlığı'nda, aile bireyleri ve yakın çevresinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

    Pele son yolculuğuna uğurlandı #1

    Özel tasarlanan kabre defnedildi

    İHA'nın haberine göre, hayranlarının oluşturduğu uzun kortej ve güvenlik güçlerinin eşliğinde götürülen Pele'nin naaşı, babasının ve kardeşinin de bulunduğu 14 katlı mezarlığın ilk katında kendisi için özel olarak tasarlanan kabre defnedildi.

    Pele son yolculuğuna uğurlandı #2

    Pele son yolculuğuna uğurlandı #3

    Pele son yolculuğuna uğurlandı #4

    Pele son yolculuğuna uğurlandı #5


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