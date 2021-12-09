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    Pele yeniden hastaneye kaldırıldı

    Brezilyalı efsane futbolcu Pele, kolon bölesindeki tümör tedavisi nedeniyle bir kez daha hastanede tedavi altına alındı.
    • AA
    • 09.12.2021 - 03:51
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    Pele yeniden hastaneye kaldırıldı

    Son yıllarda üst üste yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen 81 yaşındaki Pele, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesine kaldırıldı.

    BİRKAÇ İÇİNDE TABUCRU EDİLECEK

    Hastaneden yapılan açıklamada, kolon bölgesindeki tedavisine devam edilen Pele'nin sağlık durumunun stabil olduğu ve birkaç gün içinde taburcu edilmesinin beklendiği ifade edildi.

    Pele yeniden hastaneye kaldırıldı #1

    KOLONUNDA ŞÜPHELİ TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

    Sağ kolonunda şüpheli bir tümör tespit edilmesi üzerine Pele, aynı hastanede eylül ayında başarılı bir operasyon geçirmiş ve taburcu edilmişti. Hastaneden o dönem yapılan açıklamada, ihtiyaç duyulması halinde Brezilyalı eski yıldız futbolcuya uygulanan kemoterapinin devam edeceği belirtilmişti.

    BÖBREK VE PROSTAT SORUNLARI YAŞADI

    Pele, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle de son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.

    Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.

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