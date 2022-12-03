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    Pele, kemoterapiye olumlu yanıt vermedi

    Pele'nin sağlık durumuyla ilgili endişe verici bilgiler gelmeye başladı. Brezilya basınına göre, 82 yaşındaki futbol efsanesi kemoterapiye olumlu yanıt vermedi.
    • 03.12.2022 - 18:09
    • Güncelleme : 03.12.2022 - 18:16
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    Pele, kemoterapiye olumlu yanıt vermedi

    Bağırsak kanseri sebebiyle hastaneye kaldırılan Brezilyalı efsane Pele'den kötü haber geldi.

    Daha önce tedavi gördüğü hastane yaptığı açıklamada 82 yaşındaki efsanenin durumunun belirsiz olduğu belirtilmişti.

    Kemoterapide istenilen sonuçları veremedi

    Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Pele, kemoterapide istenilen sonuçları veremedi.

    Haberde efsanenin artık destek tedavi gördüğü, hastalığı sürecinde hayat kalitesinin düşmesini engelleyecek tedbirlerin alındığı yazıldı.

    Pele, kemoterapiye olumlu yanıt vermedi #1

    Pele bağırsak kanseriyle mücadele ediyor

    Pele, bir yılı aşkın süredir bağırsak kanseriyle mücadele ediyor. 82 yaşındaki efsane, bu sürede sık sık hastanede tedavi aldı.

    Pele, kemoterapiye olumlu yanıt vermedi #2

    "Pele'yi seviyoruz"

    Pele için Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da "geçmiş olsun" ve "Pele'yi seviyoruz" mesajları binalara yansıtıldı.

    Pele, kemoterapiye olumlu yanıt vermedi #3

    "Kral için dua ediyorum"

    Dünyaca ünlü futbolculardan efsane isim için destek mesajları geldi. Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda mücadele eden Mbappe de; "Kral için dua ediyorum." mesajıyla desteğini gösterdi.

    Pele, kemoterapiye olumlu yanıt vermedi #4


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