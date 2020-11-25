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    Pele'den Maradona için başsağlığı mesajı

    Pele'den Maradona için başsağlığı mesajı

    Futbolseverlerin yıllarca Maradona'yla kıyasladığı Brezilyalı efsane Pele, Arjantinli yıldızın vefatı üzerine bir taziye mesajı yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2020 - 20:39
    • Güncelleme : 25.11.2020 - 21:04
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    Geçtiğimiz günlerde beyin ameliyat olan ve operasyonun ardından evinde dinlenmeye çekilen Armando Diego Maradona, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.

    Bu üzücü haber futbol dünyasını yasa boğarken, Brezilyalı efsane Pele bir taziye mesajı yayınladı.

    Pele den Maradona için başsağlığı mesajı #1

    "GÖKYÜZÜNDE FUTBOL OYNAYACAĞIZ"

    Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Pele, "Ben çok değerli bir arkadaş kaybettim, dünya ise bir efsaneyi kaybetti. Bir gün, gökyüzünde seninle birlikte futbol oynayacağız." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

    Pele den Maradona için başsağlığı mesajı #2

    Pele den Maradona için başsağlığı mesajı #3

    Pele den Maradona için başsağlığı mesajı #4

    Pele den Maradona için başsağlığı mesajı #5

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