Pele'den Ronaldo'ya: Rekorumu kırdığın için tebrik ederim

Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Brezilyalı efsane Pele, Cristiano Ronaldo'nun kendisinden daha çok gol attığını sonunda kabul etti.

Avrupa futbolunun son 12-13 yılına Lionel Messi ile birlikte damga vuran Cristiano Ronaldo, Cagliari maçında hat-trick yaparak kariyerinde 770 gole ulaştı.

Ronaldo, 3 Ocak’ta oynanan Udinese maçında attığı 2 golle 758 gole ulaşıp, 757 gol atan Pele’yi geçmişti. Futbol tarihinin en golcü ikinci ismi olan Portekizli oyuncuya birçok tebrik gelirken Brezilyalı Pele, kendisinin 1.283 gol attığını iddia ederek Ronaldo’nun kendisini geçtiğini reddetmişti.

Brezilyalı efsane, Instagram profil bilgilerinde güncellemeye gitmiş ve “1.283 golle tarihte en çok gol atan oyuncu” yazmıştı.

"SANA ÇOK HAYRANIM"

Dün akşam ise Cagliari-Juventus maçının ardından Pele, Twitter hesabından bir açıklama yaparak Ronaldo’yu tebrik etti.

Brezilyalı efsane, Ronaldo ile birlikte olan fotoğrafını, “Ne güzel bir yolculuk yaşıyorsun. Sana çok hayranım ve seni oynarken izlemeyi seviyorum. Bu, kimse için sır değil. Resmi maçlarda gol rekorumu kırdığın için tebrikler. Tek pişmanlığım bugün sana sarılamamak. Yıllardır süren dostluğun sembolü olarak bu fotoğrafı büyük bir sevgiyle buraya bırakıyorum.” notuyla paylaştı.