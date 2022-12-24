Pele'nin kızından paylaşım

Sağlık durumu kötüye giden Pele'nin kızı Cristina Nascimento, hastanede yatan babasına sarıldığı pozla Brezilyalı efsanenin son halini paylaştı.

Kolon kanseri tedavisi için 29 Kasım'dan beri hastanede tedavi gören Pele'nin doktorları, kanserli hücrenin yayılmaya devam ettiğini açıklamışlardı.

Efsane futbolcunun odasından fotoğraf paylaşan kızı Cristina Nascimento, "Burada savaşmaya devam ediyoruz. Birlikte bir gece daha" mesajını yazdı.

2021'den beri kolon kanseriyle mücadele ediyor

Kemoterapi sebebiyle böbrek ve kalbinde de sorunlar yaşayan Pele, 2021'den beri kolon kanseriyle mücadele ediyor.

Dünya Kupası'nı 3 kez kazanan tek futbolcu olan Pele, FIFA tarafından yüzyılın futbolcusu seçilmişti.