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    Pele'nin sağlığı iyiye gidiyor

    Kolon bölgesindeki şüpheli tümör nedeniyle ameliyat edilen Brezilyalı efsane futbolcu Pele, sağlığının iyiye gittiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2021 - 14:36
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    Pele'nin sağlığı iyiye gidiyor

    Bir hafta önce sağ kolonunda şüpheli bir lezyon tespit edilmesi üzerine operasyon geçiren Pele, Instagram hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

    80 yaşındaki Pele, "Arkadaşlar her geçen gün biraz daha iyi hissediyorum. Yeniden oynayabilmeyi dört gözle bekliyorum ama iyileşmem için birkaç gün daha gerekiyor. Burada ailemle bol bol konuşma ve dinlenme fırsatı yakaladım. Sevgi dolu mesajlarınız için teşekkürler. Yakında tekrar birlikte olacağız." ifadelerini kullandı.

    BÖBREK SORUNLARI NEDENİYLE HASTENEYE KALDIRILMIŞTI

    Brezilyalı eski yıldız futbolcu, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.

    Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.

    Pele nin sağlığı iyiye gidiyor #1

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