Pep Guardiola: 2023'te Manchester City'den ayrılacağım

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 2023'te Manchester City'den ayrılacağını ve milli takım çalıştıracağını açıkladı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Manchester City'den ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu.

İspanyol teknik adam, City'den 2023'te ayrılacağını ve bir milli takım çalıştıracağını açıkladı.

2023'TE VEDA EDECEK

50 yaşındaki teknik adam ESPN televizyonunun Brezilya'da yayın yapan kanalına açıklamalar yaparken, 2022-23 sonunda City ile sona erecek sözleşmenin ardından kulüp kariyerine ara vereceğini söyledi.

City'ye 2016'da gelen ve İngiliz ekibiyle 3 lig şampiyonluğu kazanan Guardiola, "Bu takımdaki 7 yılın ardından, durmam gerektiğini düşünüyorum. Bir ara vereceğim ve ne olacağını göreceğiz. Durup diğer teknik direktörlerden bir şeyler öğrenmeliyim. Duruma göre, Güney Amerika'da, Avrupa'da veya Copa Amerika'da oynayan bir takım çalıştırabilirim. Bunu deneyimlemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"SONRAKİ DURAK ULUSAL TAKIM"

City ile 3 lig şampiyonluğunun yanısıra Federasyon Kupası ve üst üste dört kez de lig kupası kazanan Guardiola, "Mümkünse bir sonraki durak ulusal takım olacak" açıklamasını yaptı.

Daha önce Bayern Münih ve Barcelona'da da üçer lig şampiyonluğu kazanan Pep Guardiola, Barcelona'dan ayrıldığı 2012'de çalıştırıcılığa bir yıl ara vermiş daha sonra Bayern Münih'in başına geçmişti. Guardiola, Barcelona'daki oyunculuk döneminde de 6 lig şampiyonluğuyla birlikte 1992 Avrupa Kupası'nı da kazanmıştı. İspanya Milli Takımının formasını 47 kez giyen Guardiola, 5 gol atmıştı.