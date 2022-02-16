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    Pep Guardiola: 5-0 yendik ama daha iyisini yapabilirdik

    Pep Guardiola, Sporting'i mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 10:47
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    Pep Guardiola: 5-0 yendik ama daha iyisini yapabilirdik

    Manchester City'nin hocası Pep Guardiola, Sporting'i 5-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

    Beklenenin aksine maç sonu yaptığı açıklamalarla şaşırtan Guardiola, "Beni yanlış anlamayın ama daha iyisini yapabilirdik. En iyi performansımız bu değildi. Bazı oyuncularımızın performansı düşüktü. Kolay toplar kaybettik." açıklamasını yaptı.

    Pep Guardiola: 5-0 yendik ama daha iyisini yapabilirdik #1

    "BÜYÜK BİR ADIM ATMIŞ OLDUK"

    Guardiola rakipleri Sporting için de övgü dolu sözler kullanırken, "Sporting ile aramızdaki fark kesinlikle 5-0 değil! Çok hızlı hücumcuları olan etkili bir takıma karşı oynadık. Onlar Portekiz şampiyonu. Bu maçta aldığımız sonuçla çeyrek finale doğru büyük bir adım atmış olduk." diye konuştu.

    "Çeyrek finalde olmamız gereken diğer maçı da kazanmak istiyoruz." diyen Guardiola açıklamalarını tamamladı.

    Pep Guardiola: 5-0 yendik ama daha iyisini yapabilirdik #2


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