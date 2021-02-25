Pep Guardiola: Başarımızın nedeni para

Manchester City'nin Katalan menajeri Pep Guardiola, "Kaliteli oyuncular olmadan bu başarıya ulaşamazdık. Bu doğru" dedi.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Mönchengladbach'ı 2-0 yenerken; tüm kulvarlarda üst üste 19. maçını da kazandı.

Premier Lig lideri ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale göz kırpan City'nin teknik patronu, Mönchengladbach maçı sonrası üst üste 19. maçın kazanılmasının sorulması üzerine şaka yollu olarak, "Çok fazla paramız var ve inanılmaz oyuncular aldık." yanıtını verdi.

"OYUNCULARIM FANTASTİK"

"Kaliteli oyuncular olmadan bu başarıya ulaşamazdık. Bu doğru." diyen Katalan çalıştırıcı, "Bu ekibin birlikteliği... Oyuncular fantastik ve inanılmaz bir iletişimleri var. Her maçı sadece kazanmak üzere oynuyorlar." ifadelerini kullandı.

MANCHESTER CITY TRANSFERE NE KADAR HACADI?

Pep Guardiola, transfere para harcamayla ilgili şaka yapsa da, Manchester City son 20 yılda oyuncular için 2.8 milyar dolara yakın bir para harcadı. Kulüp, 2016'da Pep Guardiola'nın gelişinin ardından İlkay Gündoğan, Gabriel Jesus, Leroy Sane, Bernardo Silva ve Riyad Mahrez gibi oyuncuların transferi için 707 milyon dolardan fazla para ödedi.

Kulüp, Guardiola'nın gelişinin ardından en çok parayı ise son yıllarda defans oyuncuları için ödedi. Kyle Walker, Aymeric Laporte, John Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo, Nathan Ake ve Benjamin Mendy için kasadan önemli paralar çıktı.