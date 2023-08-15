Pep Guardiola: De Bruyne birkaç ay sahalardan uzak olacak Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'nin sakatlığından dolayı birkaç ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Premier Lig'de yeni sezona galibiyetle başlayan son şampiyon Manchester City'de Kevin De Bruyne ilk yarıda sakatlanarak oyuna devam edememişti.

Belçikalı yıldızın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Pep Guardiola, ameliyata ilerleyen günlerde karar vereceklerini ancak De Bruyne'nin bir süre takımda olamayacağının kesin olduğunu belirtti.

"Birkaç ay sahalardan uzak olacak"

UEFA Süper Kupa'da karşılaşacakları Sevilla maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunan başarılı teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Kevin de Bruyne'nin sakatlığı ciddi, birkaç ay sahalardan uzak olacak. Alternatiflerimiz var. Yeri doldurulamaz ama yetenekli oyuncularımız var

3-4 ay sahalardan uzak kalacak

Belçikalı orta sahanın ameliyat olup olmayacağı ile ilgili önümüzdeki günlerde karar verileceği belirtilirken, İngiliz basınında çıkan haberlere göre yıldız isim 3-4 ay sahalardan uzak kalacak.

32 yaşındaki yıldız geçen sezon sonunda İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde de hamstring sakatlığı yaşamıştı.