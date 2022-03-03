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    Pep Guardiola: En yakın arkadaşım Domenec Torrent

    Pep Guardiola: En yakın arkadaşım Domenec Torrent

    Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'i yakın arkadaşlarından biri olarak gördüğünü söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 16:39
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 17:25
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    Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, İngiliz basınına yaptığı açıklamada Domenec Torrent ile ilgili konuştu.

    "UMARIM ARKADAŞ OLARAK GÖRÜYORLARDIR"

    "Menajerler arasındaki en yakın arkadaşın kim?" sorusunu yanıtlayan Guardiola, "Birkaç tane var. Şu an Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan Domenec Torrent, Mikel Arteta... Umarım onlar da beni arkadaşları olarak görüyorlardır." ifadelerini kullandı.

    Pep Guardiola: En yakın arkadaşım Domenec Torrent #1

    İLKAY GÜNDOĞAN'IN ŞANSI VAR

    Manchester Cityli futbolcular arasından İlkay Gündoğan'ın menajer olabileceğini vurgulayan Guardiola, "Orta saha oyuncularının ihtimali daha yüksek. İlkay Gündoğan olabilir." dedi.

    TORRENT DE TOPU GUARDIOLA'YA ATMIŞTI

    Guardiola'nın röportajından yalnızca bir gün önce ise Torrent, Guardiola için "Guardiola’yla çok yakın bir ilişkim var. Yakın dostlarız ama o benim için aynı şeyi söyler mi bilmem." şeklinde konuşmuştu.

    Pep Guardiola: En yakın arkadaşım Domenec Torrent #2


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