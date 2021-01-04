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    Pep Guardiola erken emeklilik kararından vazgeçti

    Daha önce teknik direktörlüğü erken bırakacağının sinyallerini veren Manchester City Menajeri Pep Guardiola, bu kararından vazgeçtiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 15:54
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 16:11
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    Pep Guardiola erken emeklilik kararından vazgeçti

    Manchester City Menajeri Pep Guardiola, antrenörlük kariyerini erken bitirmek istemiyor.

    "DAHA GEÇ EMEKLİ OLACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

    Geçmişte verdiği demeçlerde teknik direktörlük kariyerini erken noktalayabileceğinin sinyallerini veren Guardiola, ''Daha önce yakın zamanda emekli olacağımı düşünüyordum ancak şimdi daha geç emekli olacağımı düşünüyorum.'' diye konuştu.

    18 Ocak'ta 50. yaş gününü kutlayacak olan deneyimli teknik adam, ''Tecrübe bu işte size yardımcı oluyor. Zaten 50 güzel bir yaş.'' dedi.

    Pep Guardiola'nın, Manchester City ile 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Pep Guardiola erken emeklilik kararından vazgeçti #1

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