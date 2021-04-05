Pep Guardiola: FIFA ve UEFA bizi öldürüyor

Manchester City'nin başarılı menajeri Pep Guardiola, Dortmund maçı öncesinde fikstür yoğunluğundan dert yandı.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Borussia Dortmund ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"MAKİNE DEĞİLİZ"

4 kulvarda birden kupa için mücadele eden City'nin menajeri, "Biz insanız! Makine değiliz! Oyuncularımı biliyorum. Bazıları oynatılmadığı için zaman zaman üzülüyorlar ama her futbolcuyu her gün oynatamam. Bu mümkün değil." dedi.

"DİNLENMELERİ GEREKİYOR"

İspanyol menajer, "Tüm kulvarlarda seyirci olmadan mücadele ediyoruz. Belki de tarihin en kısa turnuvaları oluyor ama rotasyon yapamazsam şampiyonluklar için mücadele edemem ve bugün olduğum konumda olamam. Elbette, oyuncularım oynayabilirler, muhteşem bir mentalitleri var ancak dinlenmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"1 HAFTA ORTASI BİLE DİNLENEMEDİK"

"FIFA ve UEFA futbolcuları öldürüyor." diyerek sözlerini sürdüren Guardiola, "Çok fazla maç var. 1 hafta ortası bile dinlenemedik, 1 hafta ortasını bile maçsız geçmedik. Bunu kaldıracak bir oyuncu yok. Sadece fiziksel olarak değil mental olarak da her gün rekabet edemezsiniz. Bu imkansız." dedi.

"DİNLENMİŞ OYUNCULARI SEÇİYORUM"

Guardiola, "Rotasyon yapınca kazanırsam 'Aferin Pep' oluyor. Rotasyon yapıp kaybedersem 'Neden rotasyon? Neden ideal 11'ini oynatmıyorsun?' diye eleştiriyorlar. Bu sürdürülemez, devam ettirilemez. Her maça en çok dinlenen ve en fit durumda olan oyuncularımla çıkıyorum. Her maç ilk olarak buna dikkat ediyorum, dinlenmiş oyuncuları seçiyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Manchester City, sezon başından bu yana 47 maça çıktı ve 38 galibiyet alıp 3 kez mağlup oldu. City bu maçlarda 105 gol atıp 26 gol yedi.

İngiliz kulübü, toplam 30 günlük milli ara süreleri düştükten sonra sezon başından bu yana 3.4 günde 1 maça çıktı.