Pep Guardiola: İlkay, geri döndüğü için çok mutluyuz

AA

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, bir sezon aradan sonra yeniden kadrolarına kattıkları İlkay Gündoğan'ın emekli olmak ve güzel anıları hatırlamak için gelmediğini söyledi.

İspanyol teknik adam, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Ipswich Town ile yarın yapacakları müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında, 33 yaşındaki futbolcunun transferine ilişkin açıklamada bulundu.

"GERİ DÖNDÜĞÜ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Transferin sürpriz ve beklenmedik şekilde gerçekleştiğini belirten Guardiola, şu ifadeleri kullandı:

İlkay beni aradı ve geri dönme şansı olup olmadığını sordu. Biz de hemen kabul ettik. Onun ne kadar kaliteli oyuncu olduğunu biliyoruz. Geçen sezon Barcelona'da iyi performans sergiledi. Geri döndüğü için çok mutluyuz. İlkay buraya emekli olmak ya da güzel anıları hatırlamak için gelmedi. Gelecekte güzel anılar oluşturmak için zamanımız olacak.