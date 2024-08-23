Pep Guardiola: İlkay, geri döndüğü için çok mutluyuz

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, bir sezon aradan sonra yeniden kadrolarına kattıkları İlkay Gündoğan'ın emekli olmak ve güzel anıları hatırlamak için gelmediğini söyledi.
İspanyol teknik adam, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Ipswich Town ile yarın yapacakları müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında, 33 yaşındaki futbolcunun transferine ilişkin açıklamada bulundu.
"GERİ DÖNDÜĞÜ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"
Transferin sürpriz ve beklenmedik şekilde gerçekleştiğini belirten Guardiola, şu ifadeleri kullandı:
İlkay beni aradı ve geri dönme şansı olup olmadığını sordu. Biz de hemen kabul ettik. Onun ne kadar kaliteli oyuncu olduğunu biliyoruz. Geçen sezon Barcelona'da iyi performans sergiledi. Geri döndüğü için çok mutluyuz. İlkay buraya emekli olmak ya da güzel anıları hatırlamak için gelmedi. Gelecekte güzel anılar oluşturmak için zamanımız olacak.
"OYNAMAK İSTEDİĞİMİZ SİSTEMDE BİZE ALTERNATİFLER SUNUYOR"
Orta saha oyuncularını ve niteliklerini sevdiğini aktaran Pep Guardiola, şu şekilde görüş belirtti:
İlkay, oynamak istediğimiz sistemde bize alternatifler sunuyor. 2 ya da 3 role çok iyi uyum sağlayabiliyor. Zamana ihtiyacı yok. Uluslararası izin alındığı takdirde Ipswich Town karşısında forma giymek için hazır olduğunu düşünüyorum.
7 SENE CITY FORMASINI GİYMİŞTİ
İlkay Gündoğan, 2016-2023 yıllarında Manchester City forması giydikten sonra geçen sezon başında İspanya temsilcisi Barcelona'ya transfer olmuştu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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