Pep Guardiola: Kimse Lionel Messi ile kıyaslanamaz

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Barcelona'dan eski oyuncusu Lionel Messi ile kimsenin kıyaslanamayacağını söyledi.

Premier Lig'de cumartesi günü Southamtpon ile karşılaşacak Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

"Kimse Lionel Messi ile kıyaslanamaz"

Katalan teknik adam, son dönemde attığı gollerle takımı sırtlayan Erling Haaland ile Barcelona'dan eski öğrencisi Lionel Messi'yi kıyaslaması için gelen soruya, "Kimse Lionel Messi ile kıyaslanamaz. Çok fazla yeni Messi çıktı, belki 10-15 tane ama hepsi başarısız oldu" ifadelerini kullandı.

"Haaland ile ilgili, başka kulüplerde bunu istemezlerdi"

Erling Haaland ile ilgili basın toplantılarında çok fazla soru aldığını söyleyen başarılı taktisyen, "Bu sezon düzenlediğim basın toplantılarında 50 sorudan 45'i Haaland ile ilgili. Benim için sorun değil. Takımdaki diğer futbolcular bunu mükemmel bir şekilde kabul ettiği için şanslıyız. Ancak bu durumdan hoşlanmayacak başka futbolcular vardır. 4-5 Premier Lig kazanmış oyuncular var ama sorular Haaland ile ilgili, başka kulüplerde bunu istemezlerdi" diye konuştu.