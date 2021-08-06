Pep Guardiola: Messi planlarımız arasında yok

Pep Guardiola, 16 yıl sonra Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi ile ilgilenmediklerini açıkladı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Barcelona'dan ayrılan Arjantinli yıldız Lionel Messi hakkında konuştu.

"MESSI PLANLARIMIZ ARASINDA YOK"

Guardiola, "Grealish için 100 milyon pound ödedik. Kendisi 10 numaralı formayı giyecek. Messi'nin Barcelona'da devam edeceğini düşünüyorduk, o yüzden Messi, şu anda planlarımız arasında yok." dedi.





"ŞÜKRAN DUYUYORUM"

Bir Barcelona taraftarı olarak Messi'nin devam etmesini çok istediğini söyleyen başarılı teknik adam, "Ancak kulübün sürdürülebilir bir yapısının olması gerekiyor. Bir hayranı olarak, Lionel Messi'ye başardıkları için şükran duyuyorum." ifadelerini kullandı.



