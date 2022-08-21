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    Pep Guardiola: Üç günde bir maç yapmaktan sıkıldım

    Man City menajeri Pep Guardiola, gelecek planları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
    • 21.08.2022 - 19:21
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    Pep Guardiola: Üç günde bir maç yapmaktan sıkıldım

    Manchester City'nin İspanyol menajeri Pep Guardiola, Sky Sports'a yaptığı açıklamalarda gelecek planlarından bahsetti.

    Pep, üç günde bir maç yapmanın zorluklarına dikkat çekerken, "Dünya Kupası’ndan sonra kulüpteki geleceğim hakkında konuşacağız. Üç günde bir maç yapmak, her gün spagetti yemek gibi. Doğru zamanda, başka bir  şey de yemek istiyorum. Belki de ara vermek iyidir" ifadelerini kullandı.

    Pep Guardiola: Üç günde bir maç yapmaktan sıkıldım #1

    Başarılarla dolu bir kariyer

    Hocalık kariyerinde Barcelona, Bayern ve Man City'de çalışan 51 yaşındaki Guardiola, 3 La Liga, 2 Şampiyonlar Ligi, 3 Bundesliga ve 4 Premier Lig şampiyonluğu gördü.

    Pep Guardiola: Üç günde bir maç yapmaktan sıkıldım #2


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