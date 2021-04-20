Pep Guardiola: Yerel ligleri öldüremezsiniz

Pep Guardiola, basın toplantısında Avrupa Süper Ligi hakkında gelen soruları yanıtladı.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, basın toplantısında kendisine gelen soruları yanıtladı.

Guardiola, Avrupa Süper Ligi hakkında gelen sorulara da yanıt verdi.

"YEREL LİGLERİ ÖLDÜREMEZSİNİZ"

Guardiola, "Yerel ligleri, kupaları öldüremezsiniz. Yapmamız gereken, Avrupa'daki her bir yerel ligi olduğundan daha güçlü hale getirmek. Daha iyi rekabet, daha iyi ikinci ligler, daha iyi üçüncü ligler. Bu ligler iyi olursa en üst ligler de iyi olur. Kaliteyi artırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"SÜPER PREMİER LİG'İ KURMALIYIZ"

Avrupa Süper Ligi ile ilgili gelen soruya İspanyol menajer, "Biz 'Süper' Premier Lig kurmayı düşünmeliyiz. Bunun için de Premier Lig'deki takım sayısını biraz azaltmalıyız. Ancak, Premier Lig'deki kaliteyi artırmak için kulüpleri de öldürmemeniz gerekiyor." cevabını verdi.

"BU SORULARI CEVAPLAYACAK DOĞRU İNSAN BEN DEĞİLİM"

Guardiola, "Ben iyi bir sözcüyümdür ve bu sorulara cevap vermekten onur duyarım. Bana her istediğinizi sorabiliyorsunuz. Haftada 6 kez karşınıza çıkıyorum. Dürüst olmak gerekirse, aslında Avrupa Süper Ligi ile ilgili soruları cevaplayacak doğru insan ben değilim.

Bu konu hakkında başkan daha net konuşabilir. Benim için rahatsız edici bir durum var. Çünkü tüm bilgilere sahip değilim. Bildiklerim hakkında size fikir verebilirim. Ancak, ortada bir tane resmi açıklama var ve başka da bir şey yok." diyerek sözlerini sürdürdü.

"AVRUPA SÜPER LİGİ'Nİ KURANLAR TÜM DÜNYAYI DOLAŞIP NEDENLERİNİ ANLATMALI"

Manchester City'nin menajeri, "Avrupa Süper Ligi'ni kuranlar tüm dünyayı dolaşmalı ve nedenlerini anlatmalı. Mesela, 4-5 Şampiyonlar Ligi kupası olan Ajax neden yok? Ben kulübümü destekliyorum, insanları tanıyorum, bu kulübün bir parçasıyım. Ancak kendi görüşlerim de var. Tüm bilgiler bende olduğunda daha rahat cevap verebilirim. Açık konuşabilirim. Bu yüzden bu altı takımı çalıştıran menajerler için rahatsız edici noktalar var." dedi.

Avrupa Süper Ligi'nin kapalı ve 15 takımın sürekli katılmasıyla ilgili gelen soruya Guardiola, "Çaba ve başarı arasında bir ilişki yoksa o zaman ortada spor yoktur." yanıtını verdi.

"BU PROJE HENÜZ NEFES ALMAYAN BİR EMBRİYO"

Guardiola, "Bu proje, henüz nefes almayan bir embriyo. Gerçek şu ki, gelecek hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız ve finale çıkmaya çalışacağız. Gelecek sezon Avrupa kupalarında oynayacağız. Çünkü bunu sahada kazandık ve hak ettik. Oyuncularım Aston Villa maçına odaklanmalı. Tüm menajerin dediği gibi, biz sadece işimizi yapmaya çalışıyoruz." sözlerini kullandı.

"HERKES HER ŞEYİ AÇIKLIĞA KAVUŞTURMALI"

İspanyol futbol adamı, "Her kulüp tabii ki kendi konumunu savunur. Herkes kendi çıkarlarını düşünüyor. Premier Lig de, UEFA da öyle. UEFA da başarısız oldu. Daha önce iletişim kurmalılar, iletişim halinde olmalılardı. Herkes her şeyi açıklığa kavuşturmalı. Benim fikrimi oluşturabilecek derece bilgim yok." sözleriyle konuşmasını noktaladı.