Pep Guardiola'dan Cristiano Ronaldo'ya destek

İspanyol Teknik Direktör Pep Guardiola, Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo için; "O, 15 yıldır Messi'yle birlikte en iyisi. Bu iki adamın yaptıklarını, bir daha göremeyeceğiz" dedi.

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, son dönemdeki performansı nedeniyle eleştirilen Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

Cassano'nun "Artık bırakması için zaman geldi." dediği Ronaldo'ya destek, rakibinden geldi.

"O, 15 yıldır Messi'yle birlikte en iyisi"

Guardiola yaptığı açıklamada; "O, 15 yıldır Messi'yle birlikte en iyisi. Bu iki adamın yaptıklarını, bir daha göremeyeceğiz. Onu izlemenin bir zevk olduğunu söylemekten kaçınmayacağım." ifadelerini kullandı.

"Cristiano'yu ceza sahasından uzak tutmak için gücümüzü kullanmalıyız"

Tecrübeli teknik adam, Manchester United'la oynayacakları maç için de; "Cristiano'yu ceza sahasından uzak tutmak için gücümüzü kullanmalıyız. Çünkü oraya gelirse, durdurulmaz oluyor. Deplasmanda 1-0 önde olduğumuz maçta neredeyse hiç topa dokunmamıştı. Bir şans yakaladı ve Ederson inanılmaz bir kurtarış yaptı. Topa dokunmamıştı ama neredeyse gol atıyordu. Sahip olduğu nitelik ve yetenek budur." sözlerini sarf etti.