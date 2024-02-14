Pep Guardiola'dan Galatasaray sözleri: Gidin sorun...

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Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Kopenhag'ı deplasmanda 3-1 yendikleri UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının ardından Galatasaray örneği verdi.

İşte Guardiola'nın sözleri...

Kopenhag gerçekten çok zor bir takım. İnsanlar, Kopenhag'ı yenmenin kolay olduğunu söylüyorlar ama öyle değil. Kopenhag'ın ne kadar zorlu bir rakip olduğunu Galatasaray'a, Bayern Münih'e ve Manchester United'a sorun. Kopenhag gerçekten çok iyi bir rakip. Biz gerçekten çok iyi futbol oynadık.