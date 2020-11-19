Pep Guardiola'nın sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı

İngiliz devi Manchester City, İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

2016 yılından bu yana Manchester City'nin başında bulunan ve İngiliz ekibiyle birçok kupa kazanan Pep Guardiola, Maviler'de kalmaya devam edecek.

İMZA 2023 YILINA KADAR

Resmi internet sitesinden bir açıklama yapan İngiliz devi, İspanyol antrenörün sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

City'ye geldiği ilk günden bu yana kendisine çok iyi davranıldığını belirten başarılı çalıştırıcı, "Bir insanın kendisine inanıldığını, güvenildiğini görmesinden daha değerli bir şey olmamalı." dedi.

Guardiola'nın sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.