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    Pep Guardiola'nın sözleşmesi uzatıldı

    Manchester City, Pep Guardiola'nın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı.
    • 23.11.2022 - 13:04
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 13:11
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    Pep Guardiola'nın sözleşmesi uzatıldı

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İspanyol teknik adam Pep Guardiola ile sözleşme uzattı.

    İngiliz kulübü, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Pep Guardiola'yı 2 yıl daha kulüpte tutmak için sözleşme imzaladı.

    Zam yapıldı

    Guardiola'nın yıllık 23 milyon euro (20 milyon pound) olan maaşının da önemli ölçüde artırıldığı öğrenildi.

    2016 yılında Manchester City'nin başına geçen Guardiola, yeni sözleşmesini tamamlaması halinde 2025 yılına kadar takımın başında kalmış olacak.

    Pep Guardiola nın sözleşmesi uzatıldı #1

    4 Premier Lig şampiyonluğu

    Guardiola, şimdiye dek Manchester City'nin başında 4 kez Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

    Ne demişti?

    Daha önce kendisine sözleşmesi hakkında sorulan sorulara cevap veren 51 yaşındaki teknik adam, "Burada bir 7 yıl daha kalır mıyım diye soruyorsanız; sanmıyorum. Bir teknik direktör olarak burada sahip olduklarımı bulmak çok zor. Bu kadar uzun süre bir yerde teknik direktörlük yapabilmeniz için gerçekten iyi bir destek almanız gerekiyor. Tabii, iyi sonuçlar da size yardımcı oluyor. Futbol dünyasında insanlar çok kolay bir şekilde işlerinden olabiliyorlar." açıklamasını yapmıştı.

    Pep Guardiola nın sözleşmesi uzatıldı #2


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