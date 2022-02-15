Euro
15.48
0.78%
Dolar
13.64
0.33%
Altın
810.17
-0.95%
Borsa
2043
2.05%
Bitcoin
600.501
3.27%
BTXN Coin
37.85
-0.02%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    Pepe'nin hakemden saklamaya çalıştığı obje Portekiz gündeminde

    Porto ile Sporting arasında oynanan 5 kırmızı kartlı olay maçın yankıları sürerken Pepe'nin hakemden saklamaya çalıştığı obje Portekiz basınında gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 15:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pepe'nin hakemden saklamaya çalıştığı obje Portekiz gündeminde

    Porto ile Sporting arasındaki olaylı maçın yankıları sürerken Pepe'nin hakemden gizlemeye çalıştığı obje Portekiz basınında gündem oldu.

    Portekiz Ligi'nin zirvesindeki iki takımın karşılaşması 2-2 berabere bitmiş ancak maçın sonunda çıkan olaylarda hakem 4 futbolcuyu kırmızı kartla oyundan atmıştı. O isimlerden biri de Porto'nun kaptanı Pepe'ydi.

    Ancak eski Beşiktaşlı yıldız maçın 44. dakikasında yaşanan olayla ilgili gündemde.

    Pepe nin hakemden saklamaya çalıştığı obje Portekiz gündeminde #1

    KİMSEYE GÖSTERMEMEYE ÇALIŞTI

    Maçın 44. dakikasında Sporting ceza alanına giden Pepe tribünlerden atılan bir nesneyi aldı ancak kimseye göstermemeye gayret etti.

    Sportingli futbolcular Pepe'nin etrafını sararken küçük çaplı bir arbede yaşandı ve olaylar sırasında Sporting oyuncusu Ricardo Esgaio da sarı kart gördü.

    A Bola gazetesinin haberine göre Pepe yerde bir mermi buldu. Ancak deneyimli futbolcu bulduğu mermiyi hakemden gizlemek istedi.

    Durumdan şüphelenen Sporting oyuncuları Pepe'ye baskı uyguladı ve elindekini hakeme göstermesi için diretti. Haberde Sporting oyuncularının endişesinden de söz edildi.

    Sporting cephesi bu durumun aydınlatılmasını ve o anların hakem raporunda yer almasını istiyor.


    İlginizi Çekebilir

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu
    Btcrobo

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu

    Egzotik roman ve özellikleri
    Kitap

    Egzotik roman ve özellikleri

    Toplanan inek sütü miktarı geçen yıl 10 milyon tonu aştı
    Ekonomi

    Toplanan inek sütü miktarı geçen yıl 10 milyon tonu aştı

    Görüş Bildir