Peru'da şampiyonluğu kaybeden futbol takımı, stat ışıklarını kapattırdı Peru 1. Ligi (Liga 1) play-off finalinde şampiyonluğu evinde ezeli rakibi Universitario'ya kaptıran Alianza Lima, maçın son düdüğü çaldıktan hemen sonra stat ışıklarını kapattırdı.

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AA & Ensonhaber

Peru 1. Ligi'nin play-off finalinde Alianza Lima ile Universitario karşı karşıya geldi.

Alejandro Villanueva Stadı'ndaki play-off finali rövanşında geçen hafta Alianza Lima'ya karşı ilk maçta 1-1 berabere kaldıktan sonra rakibini deplasmanda 2-0 mağlup eden Universitario, şampiyon oldu.

Şampiyonluk kutlaması karanlıkta yapıldı

Hakemin son düdüğünün ardından ev sahibi ekip Alianza Lima, stadın ışıklarını kapattırdı ve Universitario takımı, şampiyonluk kutlamalarını karanlıkta yapmak zorunda kaldı.

Şampiyonluğa ulaşan Universitario futbolcuları, cep telefonu ve kamera flaşları ile ortamı aydınlatarak kutlama yaptı.