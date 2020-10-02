Peter Webster, 80 yaşında futbolu bıraktı

Avustralya'da yaşayan 80 yaşındaki futbol tutkunu Peter Webster, eskisi kadar takımına faydalı olamadığını belirterek futbolu bırakacağını söyledi.

İngiliz kökenli Peter Webster, 1981'de ailesiyle birlikte Avustralya'ya taşınmadan önce Galler'de yaşıyordu ve birçok takımda forma giydi.

Avustralya'ya taşındıktan sonra futbolun bu ülkedeki gelişimine şaşıran Webster, kariyerini sürdürme kararı aldı.

Futbol oynadığı bölgede tanınan bir kişiliğe sahip olan Peter Webster'in adına bir turnuva bile var. Wollongong'da her yıl Peter Webster Kupası düzenleniyor.

"ESKİSİ KADAR TAKIMA FAYDALI OLAMIYORUM"

Artık eskisi kadar takımına faydalı olamadığını belirten 80 yaşındaki Webster, bu nedenle futbolu bırakma kararı aldığını dile getirdi.

Eşi ise Peter Webster'ın artık daha çok ev işleriyle ilgileneceğini umduğunu söyledi.