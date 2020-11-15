Petr Cech Chelsea'de idmanlara çıkıyor

Chelsea'de koronavirüs nedeniyle Premier Lig kadro kaydında adı bulunan Petr Cech, bireysel idmanlarını sürdürüyor. Efsane kalecinin şans bulup bulmayacağı ise merak konusu haline geldi.

Premier Lig'in önemli takımlarından Chelsea'de futbolu 2019 yılında bırakan Petr Cech'in bireysel idmanlarına devam etmesi akılları karıştırdı.

PETR CECH İDMANLARA BAŞLADI

İngiliz taraftarlar arasında, bu sezon Kepa'nın kötü performansı nedeniyle formayı kapan Mendy'nin de güven vermemesi üzerine Petr Cech'in yeniden futbola başlayacağı konuşulurken, Chelsea'nin resmi hesabının da "Petr milli arada formda kalıyor" başlığıyla 38 yaşındaki efsane kaleciyi paylaşması da taraftarları heyecanlandırdı.

HER İHTİMALE KARŞI HAZIR TUTULUYOR

Koronavirüs önlemleri kapsamında kaleci problemi yaşamak istemeyen Chelsea, kulüpte danışman olarak görev yaşan Çek kaleciyi de Premier Lig kadrosuna kaydettirmişti.

Kulübün internet sitesinde, Petr Cech'in koronavirüs salgınına karşı tedbir amacıyla kadroya alındığı ve sözleşmesinin bulunmadığı duyurulmuştu.

Ancak kaleci konusunda sıkıntı yaşayan ve Kepa'nın performansından memnun olmayan mavi-beyazlıların her ihtimale karşı Cech'i hazır tuttuğu öğrenildi.