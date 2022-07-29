Phil Foden: Haaland’ın Premier Lig’e alışması zaman alabilir

Premier lig temsilcisi Machester City forması giyen Phil Foden, Haaland'ın Premier Lig’in hızına ayak uydurmak için zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

Bu sezon Premier Lig ekibi City, Haaland'ı Borussia Dortmund'dan transfer etmek için büyük para harcamıştı ve Norveçli yıldızı takıma dahil etmek için birçok Avrupa deviyle mücadele etmişti.

Foden, Bayern Münih ile sezon öncesi bir hazırlık karşılaşmasında ilk maçında ilk golünü atan Haaland’dan etkilenmiş gibi görünüyor.

Phil Foden, Erling Haaland'ın kale önünde "korkutucu" olduğunu ve Manchester City efsanesi Sergio Agüero'ya çok benzediğini söyledi.

Zamana ihtiyaç duyabilir

Ancak, aynı zamanda 50 milyon euroluk transferin takıma alışması için biraz zamana ihtiyaç duyabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

İngiliz oyuncu onu, 2011 ve 2021 yılları arasında City formasıyla 260 gol kaydeden Agüero ile karşılaştırdı.

“Agüero ile çok benzer”

Foden, Sky Sports’a verdiği demeçte yeni takım arkadaşının gol bölgesinde oldukça korkutucu ve çok iyi olduğunu aktarırken şöyle konuştu:

“Kalenin önünde, kesinlikle korkutucu bir oyuncu. Herkes onun gol rekorunu, kaç gol attığını biliyor ama tamamen farklı bir lige, çok daha hızlı futbolun oynandığı bir ülkeye geldi. Bu yüzden alışması biraz zaman alabilir ve bu, hiç kolay bir şey değil. Fakat işler akışına girdiğinde durdurulamaz olacak. Agüero ile çok benzer. Haaland'ın da her türlü gol atma becerisi var. Dediğim gibi, kale önünde korkutucu ve onu doğru alanda topla buluşturduğumuzda bu yıl bizim için gerçekten harika olacak.”