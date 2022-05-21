Phil Foden, Premier Lig'de yılın en iyi genç oyuncusu ödülünu aldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Phil Foden, yılın en iyi genç oyuncusu seçildi.

İngiltere Premier Lig'de şampiyon son haftada oynanan müsabakalarla belli olacak. Yarışı önde götüren Manchester City'nin zafere ulaşıp ulaşamayacağı merakla bekleniyor.

Diğer yandan İngiliz devi, ekip başarısının yanı sıra takımdaki oyuncuların bireysel başarılarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.

Yılın en genç oyuncusu Phil Foden oldu

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, takımın 21 yaşındaki oyuncusu Phil Foden'ın Premiere Lig'de yılın en iyi genç oyuncusu seçildiği duyuruldu.

Foden, üst üste ikinci kez bu ödülün sahibi oldu.

44 müsabakada 25 kez skora katkı sağladı

İngiliz orta saha futbolcusu, bu sezon Manchester City'de tüm kulvarlarda 44 müsabaka forma şansı buldu. 14 kez topu filelerle buluştururken 11 kez de gol pası verdi.







