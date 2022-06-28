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    Phil Foden'ın telefonunu karıştıran sevgilisi çılgına döndü

    Manchester City'nin yıldız futbolcusu Phil Foden ve kız arkadaşı Rebecca Cooke, Yunanistan'da tatil yaparken Korfu'daki plajda tartışmaya başlayınca bulundukları yerden kovuldu.
    • 28.06.2022 - 11:27
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 12:34
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    Phil Foden'ın telefonunu karıştıran sevgilisi çılgına döndü

    22 yaşındaki genç yıldız Phil Foden, kız arkadaşıyla birlikte gittiği tatilde beklenmedik bir olay yaşadı. The Sun'da yer alan habere göre, Yunanistan'ın Korfu Adası'nda bir plajda zaman geçiren çift, bir anda tartışmaya başladı.

    Foden'ın denize girdiği sırada sevgilisinin telefonunu karıştıran 20 yaşındaki Rebecca Cooke'a İngiliz futbolcu sudan çıktıktan sonra bağırmaya başladı. İddialara göre, Foden'ın cep telefonunda başka bir kadının fotoğraflarını gören Rebecca, kendine hakim olamadı ve sinir krizi geçirdi.

    Bu olaya şahit olan bir görgü tanığı, "Tartışıp bağırıyorlardı. Her şey sahilde oldu ve Foden çok saldırganlaştı. Bara gittiler ve kadın ona bağırmaya devam etti. Bu tür şeyler burada olmaz." ifadelerini kullandı.

    "Benim aptal olduğumu mu düşünüyorsun?"

    Manchester City'nin yıldızı Phil Foden ve Rebecca Cooke'un, güvenlik görevlileri eşliğinde Glyfada Beach isimli mekandan çıkartıldığı görüldü. Cooke'un o sırada Foden'a "Benim aptal olduğumu mu düşünüyorsun?" dediği duyuldu.

    Bu olay yıldız futbolcu Foden'ın ilk vakası değil. İngiliz oyuncu, 17 yaşındayken İngiltere Milli Takımı kampından Mason Greenwood ile birlikte gündem olmuştu. Foden ve takım arkadaşı Mason Greenwood'un, iki kadını Covid kurallarını ihlal ederek kaldıkları otele gizlice soktukları iddia edilmişti. Uzun yıllardır birlikte olan genç çiftin iki de çocuğu bulunuyor.

    Phil Foden'ın plajda sevgilisiyle kavga etti ViDEO

    Phil Foden ın telefonunu karıştıran sevgilisi çılgına döndü #1

    Phil Foden ın telefonunu karıştıran sevgilisi çılgına döndü #2

    Phil Foden ın telefonunu karıştıran sevgilisi çılgına döndü #3


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