Manchester United'ın eski yıldızı futbolu bıraktı! Teknik direktör olacak Manchester United'ın eski stoperi Phil Jones, futbol kariyerine son vererek teknik direktörlük yolunda adım attı. İngiliz oyuncu, UEFA A lisansı aldığını ve gelecekte bir takımın başında olmayı hedeflediğini belirtti.

Haber Merkezi

Kariyerinde uzun yıllar Manchester United forması giyen 32 yaşındaki stoper Phil Jones, futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Jones, kariyerinin istediğinden daha hızlı sona erdiğini, ancak yeni hedeflere odaklandığını ifade etti.

Jones, "Kariyerim istediğimden daha hızlı sona erdi ama bardağın yarısı dolu. UEFA A lisansı aldım ve teknik direktör olarak kendimi test ettim. Gelecekte bir takıma liderlik etmek istiyorum. Bunu başarmaya kararlıyım." diyerek yeni kariyer planlarını paylaştı.

6 KUPA KAZANDI

2011'den 2023'e kadar Manchester United forması giyen Jones, bu süreçte Premier Lig şampiyonluğu ve Avrupa Ligi şampiyonluğu dahil olmak üzere toplam 6 kupa kazandı.

Kariyerinde 288 maça çıkan İngiliz savunmacı, bu maçlarda 6 gol atıp 9 asist yaptı.