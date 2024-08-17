Phil Jones futbolu bıraktı Manchester United’ın eski yıldızı Phil Jones, emekliliğini açıkladı ve teknik direktörlük kariyerine odaklanacağını duyurdu.

Haber Merkezi

Manchester United’da uzun yıllar forma giyen 32 yaşındaki stoper Phil Jones, futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Jones, yeni kariyerinde teknik direktör olmayı hedeflediğini belirtti.

İngiliz basınına konuşan Jones, şu sözlere yer verdi:

Kariyerim istediğimden daha hızlı sona erdi ama bardağın yarısı dolu. UEFA A lisansı aldım ve teknik direktör olarak kendimi test ettim. Gelecekte bir takıma liderlik etmek istiyorum. Bunu başarmaya kararlıyım.

6 KUPA ELDE ETTİ

2011’den 2023’e kadar Manchester United forması giyen Jones, Premier Lig ve Avrupa Ligi şampiyonlukları dahil olmak üzere toplamda 6 kupa kazandı.

Kariyerinde 288 maça çıkan İngiliz oyuncu, 6 gol ve 9 asistlik katkı verdi.