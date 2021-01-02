Philippe Coutinho 3 ay sahalardan uzak kalacak

Barcelona'da sol dizinden ameliyat olan Philippe Coutinho yaklaşık 3 ay formasından uzak kalacak.

La Liga ekiplerinden Barcelona'ya takımın yıldız ismi Philippe Coutinho'dan kötü haber geldi.

3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Kulüpten yapılan açıklamada, sol dizindeki dış menisküsünden ameliyat olan Brezilyalı futbolcunun yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

28 yaşındaki futbolcu bu sezon Barcelona formasını 14 kez sırtına geçirdi. Coutinho bu maçlarda 3 gol atıp 2 asist yaptı.