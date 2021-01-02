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    Philippe Coutinho 3 ay sahalardan uzak kalacak

    Barcelona'da sol dizinden ameliyat olan Philippe Coutinho yaklaşık 3 ay formasından uzak kalacak.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2021 - 14:55
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    Philippe Coutinho 3 ay sahalardan uzak kalacak

    La Liga ekiplerinden Barcelona'ya takımın yıldız ismi Philippe Coutinho'dan kötü haber geldi.

    3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

    Kulüpten yapılan açıklamada, sol dizindeki dış menisküsünden ameliyat olan Brezilyalı futbolcunun yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

    28 yaşındaki futbolcu bu sezon Barcelona formasını 14 kez sırtına geçirdi. Coutinho bu maçlarda 3 gol atıp 2 asist yaptı.

    Philippe Coutinho 3 ay sahalardan uzak kalacak #1

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