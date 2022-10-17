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    Pierre van Hooijdonk'tan Orkun Kökçü'ye LGBT eleştirisi

    Pierre van Hooijdonk'tan Orkun Kökçü'ye LGBT eleştirisi

    Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Pierre van Hooijdonk, LGBT renklerini taşıyan kaptanlık pazubandını takmayan Orkun Kökçü'yü saygısızlıkla suçladı.
    • 17.10.2022 - 14:43
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 15:19
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    Hollanda Eredevisie ekiplerinden Feyenoord'un kaptanı milli oyuncu Orkun Kökçü, AZ Alkmaar maçı öncesi LGBT renklerinin yer aldığı kaptanlık bandını takmamayı tercih etti.

    Feyenoord'un takım kaptanı olan Orkun Kökçü, AZ Alkmaar maçına ilk 11'de başlamasına rağmen dini sebeplerden dolayı gökkuşağı renklerinin yer aldığı kaptanlık bandını takmadı.

    LGBT rengi taşıyan kaptanlık bandını takmama sebebini açıklayan Orkun Kökçü, "Herkesin istediğini veya hissettiğini yapmakta özgür olduğuna inanıyorum. Yapılacak bu hareketin önemini çok iyi biliyorum ancak dini inancım nedeniyle, bunu yapacak doğru kişi olduğumu hissetmiyorum. Bu yüzden de bu kaptanlık bandını takarken rahat hissetmiyorum." dedi.

    Pierre van Hooijdonk tan Orkun Kökçü ye LGBT eleştirisi #1

    "Umarım dini sebeplerle aldığım bu karara saygı gösterilir"

    Kökçü, "Bazı insanların bu konuda benim hakkımda hayal kırıklığı yaşayabileceğini tahmin ediyorum. Niyetim kesinlikle bu değil. Sözlerimin, bu duyguyu hemen ortadan kaldırmayacağını bilsem de umarım dini sebeplerle aldığım bu karara saygı gösterilir." ifadelerini kullandı.

    Pierre van Hooijdonk tan Orkun Kökçü ye LGBT eleştirisi #2

    Hooijdonk'tan Orkun'a eleştiri

    Öte yandan Fenerbahçe'nin ve Hollanda futbolunun unutulmaz ismi Pierre van Hooijdonk ise Orkun Kökçü'yü hedef alan açıklamalarda bulundu.

    Unutulmaz isim, "Orkun'un açıklamasında saygı duyduğunu söylemesini bana biraz garip geldi. Saygı duyuyorsa o bandı takması gerekirdi.” diyerek milli futbolcumuzu eleştirdi.

    Ayrıca Orkun'a, kendi takım taraftarları da dahil dünyanın birçok yerinden kararından dolayı destek yağdı.

    Pierre van Hooijdonk tan Orkun Kökçü ye LGBT eleştirisi #3

    Pierre van Hooijdonk tan Orkun Kökçü ye LGBT eleştirisi #4


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