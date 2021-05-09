Pique'den Suarez'e: Hadi şişko bizimle uğraşma

La Liga'da 0-0 berabere biten Barcelona - Atletico Madrid maçı esnasında Luis Suarez ile eski takım arkadaşları arasındaki bir konuşma İspanyol basınının dikkatinden kaçmadı.

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi sürerken Atletico Madrid, Barcelona'ya konuk oldu. 0-0 biten karşılaşma Luis Suarez için farklı bir anlam taşıyordu. Uruguaylı golcü Barcelona'dan ayrıldıktan sonra ilk kez Camp Nou'da bir maça çıktı.

Karşılaşma esnasında Luis Suarez bir pozisyonun ardından eski takım arkadaşlarıyla diyaloğa girdi. Bu konuşma İspanyol basınının dikkatinden kaçmadı.

Barcelona kalecisi Ter Stegen ile hava topu mücadelesine giren Luis Suarez yerde kaldı. Ter Stegen, Suarez'e öfkeli bir şekilde "Luis!" diye bağırdı.

“HADİ ŞİŞKO BİZİMLE UĞRAŞMA”

Daha sonra olaya Pique de dahil oldu. Luis Suarez'in yanına giden Pique, "Hadi şişko, bizimle uğraşma" dedi. Başını tutarak yavaşça ayağa kalkan Suarez, Ter Stegen'e, "Temas ettin mi, etmedin mi?" şeklinde yanıt verdi ve taraflar maça devam etti. Pique'nin Suarez için kullandığı sözler basında yer aldı.

SUAREZ’İN ADI LİVERPOOL’LA ANILIYOR

Luis Suarez sezon başında Barcelona'dan 7 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olmuştu. 34 yaşındaki golcü bu sezon başkent ekibiyle 30 La Liga maçına çıkarken 19 gol atıp 2 asist yaptı.

Atletico Madrid ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Suarez'in adı eski takımı Liverpool ile anılıyor.