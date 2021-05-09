Euro
10.0431
0.16%
Dolar
8.2554
0.26%
Altın
489.37
0.94%
Borsa
1.457
1.09%
Bitcoin
480.100
-0.56%
EXEN Coin
34.34
-0.17%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Pique'den Suarez'e: Hadi şişko bizimle uğraşma

    La Liga'da 0-0 berabere biten Barcelona - Atletico Madrid maçı esnasında Luis Suarez ile eski takım arkadaşları arasındaki bir konuşma İspanyol basınının dikkatinden kaçmadı.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2021 - 17:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pique'den Suarez'e: Hadi şişko bizimle uğraşma

    La Liga'da şampiyonluk mücadelesi sürerken Atletico Madrid, Barcelona'ya konuk oldu. 0-0 biten karşılaşma Luis Suarez için farklı bir anlam taşıyordu. Uruguaylı golcü Barcelona'dan ayrıldıktan sonra ilk kez Camp Nou'da bir maça çıktı.

    Karşılaşma esnasında Luis Suarez bir pozisyonun ardından eski takım arkadaşlarıyla diyaloğa girdi. Bu konuşma İspanyol basınının dikkatinden kaçmadı.

    Barcelona kalecisi Ter Stegen ile hava topu mücadelesine giren Luis Suarez yerde kaldı. Ter Stegen, Suarez'e öfkeli bir şekilde "Luis!" diye bağırdı.

    Pique den Suarez e: Hadi şişko bizimle uğraşma #1

    “HADİ ŞİŞKO BİZİMLE UĞRAŞMA”

    Daha sonra olaya Pique de dahil oldu. Luis Suarez'in yanına giden Pique, "Hadi şişko, bizimle uğraşma" dedi. Başını tutarak yavaşça ayağa kalkan Suarez, Ter Stegen'e, "Temas ettin mi, etmedin mi?" şeklinde yanıt verdi ve taraflar maça devam etti. Pique'nin Suarez için kullandığı sözler basında yer aldı.

    Pique den Suarez e: Hadi şişko bizimle uğraşma #2

    SUAREZ’İN ADI LİVERPOOL’LA ANILIYOR

    Luis Suarez sezon başında Barcelona'dan 7 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olmuştu. 34 yaşındaki golcü bu sezon başkent ekibiyle 30 La Liga maçına çıkarken 19 gol atıp 2 asist yaptı.

    Atletico Madrid ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Suarez'in adı eski takımı Liverpool ile anılıyor.

    Pique den Suarez e: Hadi şişko bizimle uğraşma #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir