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    Pirlo: Premier Lig'den teklifler aldım

    Juventus U23 Takımı’nın teknik direktörlüğüne getirilen Andrea Pirlo, kendisi için düzenlenen imza töreninde konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2020 - 10:44
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    Pirlo: Premier Lig'den teklifler aldım

    Juventus’a döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden Andrea Pirlo, “Bana bu fırsatı tanıyan yöneticilere teşekkür etmek istiyorum. Umarım burada futbolcu olarak yaşadığım başarıyı antrenör olarak da yaşarım” dedi.

    Futbolcuğu döneminde birlikte çalıştığı birçok teknik adamdan etkilendiğini ancak herkesin kendi yolunu çizmesi gerektiğini söyleyen Pirlo, “Ancelotti, Lippi, Conte ve Allegri… Birçok hoca ile çalıştım, bana çok şey öğrettiler. Ancak herkes kendi yolunu çizmeli” diye konuştu.

    ''PREMİER LİG'DEN DE İSTEYENLER OLDU''

    Başka kulüplerden de teklif aldığını ancak Juventus’u tercih ettiğini  belirten Pirlo, “Beni isteyen başka Serie A ve Premier Lig kulüpleri de oldu ancak antrenörlük kariyerime burada başlamamın daha doğru olacağını hissettim” ifadelerini kullandı.

    Pirlo: Premier Lig'den teklifler aldım #1

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