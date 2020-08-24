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    Pirlo'nun yardımcısı Igor Tudor oldu

    Bir dönem Galatasaray'ın da teknik direktörlüğünü yapan Igor Tudor, Juventus'un yeni teknik direktörü Andrea Pirlo'nun yardımcısı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2020 - 17:03
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    Pirlo'nun yardımcısı Igor Tudor oldu

    Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Igor Tudor, futbolculuk döneminde forma giydiği Juventus'a antrenör olarak döndü.

    ANDREA PIRLO'NUN YARDIMCISI OLDU

    Hırvat teknik adam, Maurizio Sarri'nin ardından teknik direktörlük görevine gelen Andrea Pirlo'nun yardımcısı olarak göreve başladı.

    18 maçta takımın başında yer aldığı Hajduk Split, 42 yaşındaki hocanın ayrılığını duyurdu ve kariyerinde başarılar diledi.

    Pirlo nun yardımcısı Igor Tudor oldu #1

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