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Pirlo'nun yardımcısı Igor Tudor oldu

Pirlo'nun yardımcısı Igor Tudor oldu

Bir dönem Galatasaray'ın da teknik direktörlüğünü yapan Igor Tudor, Juventus'un yeni teknik direktörü Andrea Pirlo'nun yardımcısı oldu.