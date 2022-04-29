Pochettino: Mbappe ile devam edeceğimizi düşünüyorum

Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Mauricio Pochettino, kulübü çalıştırmaya devam edeceğini ve aynı zamanda Mbappe'nin de takımda kalacağını açıkladı.

Paris Saint-Germain, Fransa Lig 1’de bu sezon da şampiyonluk sevinci yaşadı. Paris ekibinde şampiyonluk sevincinin yanı sıra gözler takıma çevrildi.

Fransa Ligi ekibi Paris Saint-Germain'in hocası Mauricio Pochettino, kulüpteki geleceği hakkında açıklama yaptı.

”PSG'de devam edeceğim, aynı şekilde Mbappe de”

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Pochettino, “Şu an görünen durum, gelecek sezon %100 PSG'de devam edeceğim yönünde. Aynı şekilde Kylian Mbappe de. Böyle hissettiğim ve bundan başka bir şey istemediğim için Mbappe'nin gelecek sezon %100 PSG'de kalacağını düşünüyorum. Ama futbolda neler olacağını asla bilemezsiniz. Birçok şey yaşanabilir.” ifadelerini kullandı.

"Neymar için doğru işleyişi bulduk"

Takımın Brezilyalı yıldızı Neymar için de görüşlerini aktaran Pochettino, "Dünyadaki en iyi futbolculardan biri için konuşuyoruz. Tüm takım gibi onun da iniş ve çıkışları oldu. Sonunda Neymar için doğru işleyişi bulduk." dedi.

”Ancelotti’ye saygı duyuyorum”

Ancelotti hakkındaki düşünceleri sorulan 50 yaşındaki teknik direktör, "Ona, çok büyük saygı duyuyorum. Harika bir teknik direktör ve inanılmaz bir insan. Böyle bir insanın futbol dünyasında olmasından memnunum. Futbol dünyasında onun gibi insanlardan fazla olmalı." diyerek sözlerini noktaladı.

Son olarak PSG'nin şampiyonluk apoletiyle çıkacağı Strasbourg maçına ilişkin konuşan Pochettino, "Avrupa'ya gitsin ya da gitmesin, Strasbourg inanılmaz bir sezon geçiriyor. Bu yüzden onları şimdiden kutlarım. İlk maçımız zordu. Strasbourg, bu sezon oynadığı oyunu geliştirdi, iyi oyunculardan kurulu, karşılaşması zor bir rakip" dedi.