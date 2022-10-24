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    Pogba itirafı: Futbolu bırakmayı düşündü

    Paul Pogba'nın yakın arkadaşı Boubacar Camara, yıldız orta saha oyuncusunun yaşadığı şantaj sürecini anlattı.
    • 24.10.2022 - 17:31
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 17:49
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    Pogba itirafı: Futbolu bırakmayı düşündü

    Paul Pogba'nın çocukluk arkadaşı Boubacar Camara'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

    Fransız basınında yer alan habere göre; Fransız yıldız orta saha Pogba, 2022 yılı başında şantaj olaylarının ardından futbolu bırakmayı düşündü.

    Silahlı şüphelilerin 13 milyon euro istediğini söyledi

    29 yaşındaki Fransız futbolcu, yetkililere evinde uyuşturulduğunu ve silahlı şüphelilerin kendisinden 13 milyon euro istediğini belirtmişti.

    Pogba itirafı: Futbolu bırakmayı düşündü #1

    "Ortalıktan kaybolmak istediğini söyledi"

    Pogba'nın yakın çocukluk arkadaşı Boubacar Camara yaptığı açıklamada; "Olayı anlatmakta zorlanmıştı. Bana artık futbol oynamak istemediğini ve ortalıktan kaybolmak istediğini söyledi. Ağlıyordu, onu sakinleştirmem gerekti. Çocukları, karısı ve ailesi için korkuyordu." dedi.

    Pogba, kardeşini suçladı

    Fransa basınına yer alan haberlere göre, organize bir çete Pogba'yı tehdit etti ve ve gasp girişiminde bulundu. Yetkili birimler ise bu konuya ilişkin bilgilendirildi. Pogba ise kardeşini, kendisine organize suç içinde tehdit ve haraç alma girişiminde bulunanlara “katkı sağlamakla” suçladı.

    Pogba itirafı: Futbolu bırakmayı düşündü #2

    "Başka ilave yorum yapılmayacak"

    Pogba'nın avukatı ise yaptığı açıklamada, “Mathias Pogba'nın son dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar sürpriz değil. Paul Pogba'ya yönelik tehditlere ve organize çete haraç girişimlerine katkıda bulunuyor. İtalya ve Fransa'daki yetkili makamlar bir ay önce bu duruma el koydu. Bu konuda devam eden soruşturmayla ilgili başka ilave yorum yapılmayacak.” ifadeleri kullanıldı.

    Pogba itirafı: Futbolu bırakmayı düşündü #3

    Kardeşi için yasal süreç başlattı

    Fransa radyosu Franceinfo ise Paul Pogba'nın kendisi hakkında bazı belgeler açıklayacağını belirten bir video paylaşan kardeşi Mathias Pogba için şikayette bulundu ve yasal süreç başlattığını duyurdu.

    Pogba itirafı: Futbolu bırakmayı düşündü #4


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