Pogba: Neler olduğunu bilemezsiniz

Manchester United'ın yıldız ismi Paul Pogba ayrılık iddiaları sonrası suskunluğunu bozdu.

Geçtiğimiz günlerde menajeri Mino Raiola tarafından Manchester United'dan ayrılması gündeme gelen Paul Pogba ilk kez City derbisinin ardından konuştu.

"NELER OLDUĞUNU BİLEMEZSİNİZ"

Menajerinin açıklamalarının ardından neler söyleyeceği merakla beklenen Pogba Instagram hesabından yaptığı paylaşımda net ifadeler kullanmadı ancak "İçeride neler olduğunu bilemezsiniz" mesajı verdi.

Pogba'nın paylaşımı ve açıklamaları şu şekilde: "İçeride neler olduğunu bilemezsiniz. Ben %1000 ile işin içindeyim, herzaman. United ve taraftar için hep savaştım, her zaman birlikte güçlüyüz. Benim adıma her şey net ve bu asla değişmeyecek"





RAIOLA: "EN İYİ ÇÖZÜM SATILMASI"

Fransız milli oyuncu için konuşan İtalyan menajer Raiola, Pogba'nın geleceği ile ilgili açıklamasında; "Pogba, Manchester'da mutsuz. 1.5 sezon sonra sona erecek bir kontratı var ancak bence en iyi çözüm onun gelecek transfer döneminde takımdan ayrılması olur. Eğer satılmazsa sözleşmesini uzatmak istemediği için, Manchester onu bedavaya kaybetme riskini alır." açıklamasını yapmıştı.



Raiola, oyuncusunun olası yeni adresi için; "Belki de Juventus onun yeni rotası olur. Eski takım arkadaşları ve kulüple ilişkisi mükemmel. Koronavirüs nedeniyle herkesin Paul'u alması mümkün değil ama önemli olan onu istemek." sözlerini sarf etmişti.