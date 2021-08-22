Euro
9.9396
-0.33%
Dolar
8.4846
-0.26%
Altın
486.04
0.02%
Borsa
1.445
0.33%
Bitcoin
412.825
-0.61%
EXEN Coin
26.76
0.14%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Pogba, Premier Lig tarihine geçti

    Manchester United'ın Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba, Southampton deplasmanında tarihe geçti.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2021 - 18:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pogba, Premier Lig tarihine geçti

    Manchester United, Premier Lig'in ikinci haftasında So'ton deplasmanına gitti.

    Manchester United'ın Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba ise, Southampton deplasmanında Premier Lig tarihine geçmeyi başardı.

    LİGİN İLK MAÇINDA 5 ASİSTE ULAŞTI

    Paul Pogba, Premier League tarihinde ligin ilk iki maçında 5 asiste ulaşan ilk oyuncu oldu.

    Pogba, Premier Lig tarihine geçti #1

    Pogba, Premier Lig tarihine geçti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir