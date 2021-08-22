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Pogba, Premier Lig tarihine geçti
Manchester United'ın Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba, Southampton deplasmanında tarihe geçti.
- Haber Merkezi
- 22.08.2021 - 18:24
Manchester United, Premier Lig'in ikinci haftasında So'ton deplasmanına gitti.
Manchester United'ın Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba ise, Southampton deplasmanında Premier Lig tarihine geçmeyi başardı.
LİGİN İLK MAÇINDA 5 ASİSTE ULAŞTI
Paul Pogba, Premier League tarihinde ligin ilk iki maçında 5 asiste ulaşan ilk oyuncu oldu.