Pogba'nın yeni maaşı takım içinde olay oldu

Manchester United'ın bu yaz sözleşmesi sona erecek Paul Pogba'ya haftalık 500,000 Sterlin kazanacağı yeni bir sözleşme önereceği duyulmasının ardından takım arkadaşları isyan etti.

Manchester United, bu yaz sözleşmesi bitecek Paul Pogba'nın takımdan ayrılmasını istemiyor.

Kırmızı Şeytanlar, Fransız oyuncuya haftalık 500,000 Sterlin kazanacağı yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

Ancak İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre, Pogba'ya teklif edilmesi beklenen yeni sözleşmenin Manchester United'da takım içinde huzursuzluğa sebep olduğu söylendi.

Takım arkadaşları rahatsız

Takım arkadaşları, Paul Pogba'nın düşük performansı ve geçtiğimiz günlerde kulübü eleştirerek ayrılmaktan bahsetmesinin ardından ona United'da en yüksek maaaşı kazandıracak yeni bir sözleşmenin teklif edilmesinden ötürü rahatsızlığını dile getirdi.

Ayrıca haberde, Fransız yıldızın teklifi kabul edip takımda kalması durumunda Manchester United'da oyuncuların isyan edeceği ve aynı parametrelere sahip ücret talep edeceği yazıldı.

İngiliz kulübünde, Cristiano Ronaldo haftalık 450,000 Sterlin ile en çok kazanan oyuncu konumunda bulunuyor. Portekizli yıldızı takım arkadaşı David De Gea 375,000 Sterlin maaşı ile takip ediyor.

Jadon Sancho ve Raphael Varane haftada 300,000 Sterlin alırken Bruno Fernandes ise haftada 250,000 Sterlin kazanıyor.