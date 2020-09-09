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Polonya 2. Ligi'nde garip frikik taktiği

Polonya 2. Ligi'nde garip frikik taktiği

Polonya'da oynanan bir futbol müsabakasında daha önce hiç uygulanmamış bir taktik uygulandı. Pozisyonda kaleci baraja geçerken diğer defans oyuncuları kaleye geçerek topu kurtarmaya çalıştı.