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- Polonya 2. Ligi'nde garip frikik taktiği
Polonya 2. Ligi'nde garip frikik taktiği
Polonya'da oynanan bir futbol müsabakasında daha önce hiç uygulanmamış bir taktik uygulandı. Pozisyonda kaleci baraja geçerken diğer defans oyuncuları kaleye geçerek topu kurtarmaya çalıştı.
- Haber Merkezi
- 09.09.2020 - 08:42
- Güncelleme : 09.09.2020 - 08:42
Polonya'da oynanan Błękitnych Stargard-Wigrami Suwałki.karşılaşmasında kalecinin yaptığı taktik herkesi şaşırttı. İlginç planda kaleci baraj kurarken diğer futbolcular kalecinin görevini üstlendi.
SOSYAL MEDYADA ÇOKÇA PAYLAŞILDI
Bu anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken kimileri kalecinin taktiğinin mantıklı olduğunu savunsa da 'boş bir plan' diyenlerin sayısı da oldukça fazla.