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    Polonya, Rusya maçını oynamak istemiyor

    Polonya, Rusya'ya karşı 2022 Dünya Kupası play-off maçını oynamak istemediğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2022 - 12:36
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    Polonya, Rusya maçını oynamak istemiyor

    Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası dünyanın birçok yerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

    Çeşitli organizasyonlardan ihraç edilen Rusya'ya son olarak Polonya'dan da tepki geldi.

    2022 Dünya Kupası play-off turunda Rusya ile eşleşen Polonya, FIFA'ya yaptığı başvuruda bu maçı oynamak istemediklerini bildirdi.

    Polonya, Rusya maçını oynamak istemiyor #1

    3 ÜLKE ORTAK BİLDİRİ YAYIMLANDI

    2022 Dünya Kupası Elemelerinde play-off turunda bulunan Rusya ile karşılaşacak Polonya ve bir sonraki turdaki olası rakiplerinden İsveç ve Çekya ortak bir bildiri yayınladı.

    Güvenlik sorununun artması sebebiyle Rusya’ya gitmeyeceklerini ifade ettiler. UEFA ve FIFA’dan bir an önce tepki vermelerini bekleyen üç futbol federasyonu maçların en kötü ihtimalle başka ülkelere alınmasını talep etti.

    Rusya, 24 Mart’ta Dünya Kupası play-off turunda Moskova’da Dynamo Central Stadyumu’nda Polonya ile karşı karşıya gelecek. Bu turu kazanması halinde 29 Mart’ta İsveç – Çekya karşılaşmasının galibiyle Rusya’da karşılaşacak.

    Polonya, Rusya maçını oynamak istemiyor #2


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