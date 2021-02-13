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    Polonyalıların forma tercihi akıllara Sivasspor'u getirdi

    Polonyalıların forma tercihi akıllara Sivasspor'u getirdi

    Karlı havada oynanan Slask Wroclaw-Wisla Krakow maçında konuk ekibin beyaz forma giymesi, rakip futbolcuları zorladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2021 - 08:55
    • Güncelleme : 13.02.2021 - 09:01
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    Geçtiğimiz günlerde karlı havada oynanan Başakşehir-Sivasspor maçında Yiğidolar'ın beyaz forma giymesi, tüm dünyanın ilgisini çekmiş ve 'Sivasspor'un görünmezlik taktiği' şeklinde espriler yapılmıştı.

    Beyaz forma skandalının bir benzeri dün akşam Polonya'da yaşandı.

    Polonyalıların forma tercihi akıllara Sivasspor u getirdi #1

    WISLA KRAKOWLU FUTBOLCULAR GÖRÜLEMEDİ

    Polonya Ekstraklasa'da oynanan Slask Wroclaw - Wisla Krakow maçında konuk ekibin forma tercihi, Başakşehir-Sivasspor karşılaşmasını akıllara getirdi.

    Bu ilginç görüntü sosyal medyada gündem olurken, mücadele ise 1-1 sona erdi.

    Polonyalıların forma tercihi akıllara Sivasspor u getirdi #2

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