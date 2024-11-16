Portekiz farka koştu: Ronaldo 910. golünü attı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. maçında Portekiz, Dragao Stadyumu'nda Polonya'yı konuk etti.
İKİNCİ YARIDA 6 GOL ATILDI
Karşılaşmada illk yarı golsüz sona erdi.
İkinci yarıda 6 gol çıktı. Rafael Leao, 59. dakikada gol perdesini açtı. Ronaldo, 72'de penaltıdan farkı 2'ye çıkardı.
Bruno Fernandes, 80'de 3. golü atarken, Pedro Neto 3 dakika sonra takımının 4. golünü attı. Portekiz adına kapanışı süper star Ronaldo 87. dakikada yaptı.
Polonya'da Marczuk, 88.dakikada ağları havalandırdı. Portekiz bu galibiyetle puanını 13 yaptı. Polonya ise 4 puanda kaldı.
Polonya'da Sebastian Szymanski sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
RONALDO'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ
Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla Polonya karşısında 2 gol, 1 asistle oynadı.
Kariyerinde 1000 gole ulaşmayı hedefleyen Ronaldo, 910. golünü attı.
UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE GÜNÜN SONUÇLARI
Danimarka 1-2 İspanya
İskoçya 1-0 Hırvatistan
İsviçre 1-1 Sırbistan
Güney Kıbrıs 2-1 Litvanya
Kuzey İrlanda 2-0 Beyaz Rusya
Lüksemburg 0-1 Bulgaristan
Romanya 0-0 Kosova
San Marino 1-1 Cebelitarık
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış