Portekiz farka koştu: Ronaldo 910. golünü attı

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. maçında Portekiz, Dragao Stadyumu'nda Polonya'yı konuk etti.

İKİNCİ YARIDA 6 GOL ATILDI

Karşılaşmada illk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda 6 gol çıktı. Rafael Leao, 59. dakikada gol perdesini açtı. Ronaldo, 72'de penaltıdan farkı 2'ye çıkardı.

Bruno Fernandes, 80'de 3. golü atarken, Pedro Neto 3 dakika sonra takımının 4. golünü attı. Portekiz adına kapanışı süper star Ronaldo 87. dakikada yaptı.

Polonya'da Marczuk, 88.dakikada ağları havalandırdı. Portekiz bu galibiyetle puanını 13 yaptı. Polonya ise 4 puanda kaldı.

Polonya'da Sebastian Szymanski sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

RONALDO'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla Polonya karşısında 2 gol, 1 asistle oynadı.

Kariyerinde 1000 gole ulaşmayı hedefleyen Ronaldo, 910. golünü attı.

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE GÜNÜN SONUÇLARI

Danimarka 1-2 İspanya

İskoçya 1-0 Hırvatistan

İsviçre 1-1 Sırbistan

Güney Kıbrıs 2-1 Litvanya

Kuzey İrlanda 2-0 Beyaz Rusya

Lüksemburg 0-1 Bulgaristan

Romanya 0-0 Kosova

San Marino 1-1 Cebelitarık