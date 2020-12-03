- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- Portekiz Ligi maçında statta Bilal Göregen çalındı
Portekiz Ligi maçında statta Bilal Göregen çalındı
Portekiz Ligi'nde oynanan Paços Ferreira-Famalicao maçının ardından stat hoparlöründen Bilal Göregen çalındı.
- Haber Merkezi
- 03.12.2020 - 16:40
- Güncelleme : 03.12.2020 - 16:43
Şarkılara yaptığı ilginç remikslerle ün yapan Bilal Göregen, Avrupa'da da ses getirmeye başladı.
Ievan Polkka şarkısını darbuka eşliğinde söyleyen Göregen'in bu remiksi, Portekiz Ligi'nde oynanan Paços Ferreira-Famalicao karşılaşmasının ardından çalındı.
Maç sonu stat hoparlöründen verilen şarkı, herkesi hayrete düşürdü.
Portekiz Ligi maçında statta Bilal Göregen çalındı - İZLE
YOUTUBE DA PAYLAŞTI
Öte yandan YouTube, resmi Instagram sayfasında ilk defa bir Türk'ü paylaştı. Bilal Göregen’in videosunu takipçilerine tanıtan YouTube, Göregen’in kanalının linkini de biosuna ekledi.