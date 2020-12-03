Portekiz Ligi'nde oynanan Paços Ferreira-Famalicao maçının ardından stat hoparlöründen Bilal Göregen çalındı.

Şarkılara yaptığı ilginç remikslerle ün yapan Bilal Göregen, Avrupa'da da ses getirmeye başladı.

Ievan Polkka şarkısını darbuka eşliğinde söyleyen Göregen'in bu remiksi, Portekiz Ligi'nde oynanan Paços Ferreira-Famalicao karşılaşmasının ardından çalındı.

Maç sonu stat hoparlöründen verilen şarkı, herkesi hayrete düşürdü.

Portekiz Ligi maçında statta Bilal Göregen çalındı - İZLE

YOUTUBE DA PAYLAŞTI

Öte yandan YouTube, resmi Instagram sayfasında ilk defa bir Türk'ü paylaştı. Bilal Göregen’in videosunu takipçilerine tanıtan YouTube, Göregen’in kanalının linkini de biosuna ekledi.