Portekizliler, Kerem Aktürkoğlu'na övgüler yağdırdı

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Portekiz Ligi'nin 13. haftasında Benfica, Vitoria Guimaraes ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, Luz Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Kerem Aktürkoğlu'nun 29. dakikada attığı golle 1-0 üstün tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı ve Benfica sahadan 1-0 galip ayrıldı.

10. GOLÜNÜ ATTI

Müsabakada 78. dakikada oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu, Vitoria karşısında fileleri havalandırarak bu sezon Portekiz ekibindeki 10. golünü kaydetti.

PORTEKİZ BASINI, KEREM'İ ÖVDÜ

Öte yandan Kerem'in Benfica'ya galibiyeti getiren golü Portekiz'de de geniş yankı uyandırdı.

ABola'da Benfica maçı için yapılan yorumda, "Benfica'nın şapkasından sadece tavşan Aktürkoğlu" çıktı yorumu yapıldı.

Record ise, "Aktürkoğlu'nun golü galibiyeti getirdi" yorumunda bulundu.

Portekiz'den Somos Fanaticos'ta ise, "Türk Harry Potter, Guimaraes duvarını yıktı" ifadeleri yer aldı.