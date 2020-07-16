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Porto 29. kez şampiyon oldu
Portekiz Ligi'ni zirvede tamamlayan Porto, 29. şampiyonluğuna ulaştı. Porto'nun ezeli rakibi Benfica'nın ise 37 şampiyonluğu bulunuyor.
- Haber Merkezi
- 16.07.2020 - 14:37
Portekiz Ligi'nin 32. hafta maçında sahasında Sporting ile karşılaşan Porto, 64. dakikada Danilo Pereira ve 90. dakikada Moussa Marega'nın golleriyle maçtan 2-0 galip ayrıldı.
BİTİME 2 HAFTA KALA İLAN ETTİ
Bu sonucun ardından mavi-beyazlı kulüp bitime iki hafta Benfica ile arasındaki puan farkını 8 yaparak şampiyonluğunu ilan etti.
BENFİCA'NIN 37 ŞAMPİYONLUĞU VAR
Porto ligde 29. kez şampiyonluğa ulaşırken ezeli rakibi Benfica'nın 37 lig şampiyonluğu bulunuyor.