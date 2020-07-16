Porto 29. kez şampiyon oldu

Porto 29. kez şampiyon oldu

Portekiz Ligi'ni zirvede tamamlayan Porto, 29. şampiyonluğuna ulaştı. Porto'nun ezeli rakibi Benfica'nın ise 37 şampiyonluğu bulunuyor.

Portekiz Ligi'nin 32. hafta maçında sahasında Sporting ile karşılaşan Porto, 64. dakikada Danilo Pereira ve 90. dakikada Moussa Marega'nın golleriyle maçtan 2-0 galip ayrıldı.

BİTİME 2 HAFTA KALA İLAN ETTİ

Bu sonucun ardından mavi-beyazlı kulüp bitime iki hafta Benfica ile arasındaki puan farkını 8 yaparak şampiyonluğunu ilan etti.

BENFİCA'NIN 37 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Porto ligde 29. kez şampiyonluğa ulaşırken ezeli rakibi Benfica'nın 37 lig şampiyonluğu bulunuyor.