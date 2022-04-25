Porto 58 maç sonra yenildi

Portekiz Premier Lig'inin 31. haftasında Porto, deplasmanda Braga'ya 1-0 mağlup oldu. Alınan bu yenilgi ile Porto'nun 58 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Portekiz Premier Ligi'nin 31. haftasında Porto, deplasmanda Braga ile karşı karşıya geldi. Estadio Munipical'de oynanan mücadeleyi 1-0'lık skorla ev sahibi ekip kazandı.

Braga'ya galibiyeti getiren golü 54. dakikada Ricardo Horta kaydetti.

58 maçlık seri seri sona erdi

Lig'de son olarak 30 Ekim 2020’de Paços Ferreira’ya deplasmanda 3-2 mağlup olan Porto, bu maçın ardından bugüne kadar çıktığı 58 lig maçında da kaybetmemişti. Alınan bu yenilgi ile beraber bu seri sona erdi.

Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Braga ise puanını 59’a yükseltti.

Erken şampiyonluk gelebilir

Porto, gelecek hafta Vizela'yı konuk edecek. Takipçisi Sporting Lizbon'un berabere kalması veya yenilmesi durumunda Porto, rakibini yenerse şampiyonluğunu ilan edecek.

Porto, haftayı 82 puanla lider tamamlarken en yakın rakibi Sporting'in ise bir maçı eksik ve 73 puanı bulunuyor.